JBL представила три новых беспроводных наушника для активного образа жизни

Компания JBL представила новые беспроводные наушники разработанные специально для людей занимающихся активным спортом. JBL Tune 130NC, Tune 230NC и Reflect Flow PRO получили фирменный дизайн ушных вкладышей JBL POWERFIN. Они защищены по стандарту IP68 предлагая защиту от проникновения пыли и влаги.

JBL Reflect Flow PRO оснащены функцией активного шумоподавления, обеспечивают до 30 часов воспроизведения музыки. Наушники совместимы с беспроводной зарядкой Qi. Качественный фирменный звук JBL воссоздают 6,8 мм драйверы. Также новинка может похвастаться сенсорным управлением, двойным соединением, Bluetooth 5.0 и прямым доступом к голосовому помощнику Google. Наушники оценены в 175 долларов.

BL Tune 230NC оснащены 5,8 мм драйверами с фирменным звуком JBL Pure Bass. Наушники с активным шумоподавлением обеспечивают до 40 часов воспроизведения музыки с зарядным чехлом. Особенности модели: защита от воды и пота, четыре микрофона (по два на каждый наушник), Bluetooth 5.2, сенсорное управление, совместимость с приложением JBL Headphones и ускоренная зарядка. Цена модели составляет 99 долларов.

JBL Tune 130NC получили 10 мм динамик, автономность до 40 часов, активное шумоподавление, защита от воды и пыли. Наушники JBL Tune 130NC будут доступны с 17 октября по цене 99 долларов.
Комментарии и отзывы JBL Tune 130NC, Tune 230NC и Reflect Flow PRO
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