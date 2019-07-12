JBL запускает в продажу саундбар Link Bar с Android TV и Google Assistant

В прошлом году JBL представила новый умный саундбар - JBL Link Bar, сочетающий в себе традиционные возможности Android TV и функционал голосового помощника Google Assistant. Саундбар представляет собой нечто уникальное, поскольку является одновременно и самым долго разрабатываемым устройством от JBL и самым многофункциональным, который позволяет наслаждаться действительно замечательным уровнем телепередач, стриминга и самых разных иных развлечений подобного рода.

После долгих переносов запуска компания решила окончательно выпустить готовую версию устройства на рынок. Оно получило все недавние обновления программного и аппаратного обеспечения. Звуковая панель на платформе Android может по существу выполнять стандартные функции интеллектуального динамика и телевизионной приставки, управляя умным домом, транслируя музыку по беспроводной сети со смартфонов или планшетов, а также обеспечивая доступ к множеству удобных развлекательных приложений и услуг.

У новинки есть три входа HDMI и выход HDMI ARC, которые легко превращают JBL Link Bar в развлекательный концентратор 4K для видео или игровых устройств. Новинка обойдется в $ 400.