JONSBO представил сверхнизкопрофильный процессорный кулер HP400S

Сегодня компания JONSBO представила HP400S, сверхнизкопрофильный процессорный кулер с верхним потоком. Высота кулера с установленным вентилятором составляет всего 36 мм.

Несмотря на компактные размеры, его разработчики заявляют, что он способен выдерживать тепловую нагрузку до 140 Вт. В его конструкции используются четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм, непосредственно контактирующие с процессором в основании, скручивающиеся в плотный алюминиевый ребро, стек с 40 ребрами, которые вентилируются 90-мм вентилятором.

Этот 90-мм вентилятор высотой 15 мм может вращаться со скоростью до 3000 об/мин, развивая воздушный поток до 48,3 кубических футов в минуту и ​​статическое давление 3,24 мм воздушного столба, с максимальным выходным шумом 33 дБА. Кулер имеет размеры 103 мм x 92 мм x 36 мм при весе 380 г. Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП — LGA1700, AM4, LGA1200 и LGA115x. Компания не раскрыла цены.