JONSBO представил сверхнизкопрофильный процессорный кулер HP400S

Сегодня компания JONSBO представила HP400S, сверхнизкопрофильный процессорный кулер с верхним потоком. Высота кулера с установленным вентилятором составляет всего 36 мм.

Несмотря на компактные размеры, его разработчики заявляют, что он способен выдерживать тепловую нагрузку до 140 Вт. В его конструкции используются четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм, непосредственно контактирующие с процессором в основании, скручивающиеся в плотный алюминиевый ребро, стек с 40 ребрами, которые вентилируются 90-мм вентилятором.

Этот 90-мм вентилятор высотой 15 мм может вращаться со скоростью до 3000 об/мин, развивая воздушный поток до 48,3 кубических футов в минуту и ​​статическое давление 3,24 мм воздушного столба, с максимальным выходным шумом 33 дБА. Кулер имеет размеры 103 мм x 92 мм x 36 мм при весе 380 г. Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП — LGA1700, AM4, LGA1200 и LGA115x. Компания не раскрыла цены.

Комментарии и отзывы JONSBO HP400S
Представлен кулер для SSD-накопителей Jonsbo M.2-10…
Представлен кулер для SSD-накопителей Jonsbo M.2-10Охлаждение твердотельных накопителей больше не является чем-то необычным, но активное охлаждение для твер…
Cougar выпустил башенный кулер для процессора Forza 85…
Cougar выпустил башенный кулер для процессора Forza 85Компания Cougar представила Forza 85, кулер для ЦП башенного типа премиум-класса. Кулер имеет традиционну…
AlphaCool представила заднюю панель с активным охлаждением д…
AlphaCool представила заднюю панель с активным охлаждением дAlphacool сегодня анонсировала заднюю панель в активным водяным охлаждением для видеокарт GeForce RTX 308…
Выпущен процессорный кулер Akasa Alucia H4…
Выпущен процессорный кулер Akasa Alucia H4Akasa объявила о выпуске башенного кулера Alucia H4. Он способен охладить процессоры с TDP 185 Вт, наприм…
SilentiumPC представила башенный кулер серии Fortis 5…
SilentiumPC представила башенный кулер серии Fortis 5SilentiumPC расширяет свой ассортимент систем охлаждения для процессора представив серию кулеров Fortis 5…
ARCTIC расширяет серию башенных кулеров Freezer 35…
ARCTIC расширяет серию башенных кулеров Freezer 35Компания ARCTIC, один из ведущих производителей малошумных кулеров и компонентов для ПК, представила полн…
SAPPHIRE представляет кулеры с жидкостным охлаждением NITRO …
SAPPHIRE представляет кулеры с жидкостным охлаждением NITRO Сегодня Sapphire представила новую линейку кулеров с жидкостным охлаждением NITRO +. Серия дебютирует с д…
Alphacool представляет систему охлаждения Eiswolf 2 AIO для …
Alphacool представляет систему охлаждения Eiswolf 2 AIO для Alphacool Eiswolf 2 — это первый полностью закрытый кулер для графического процессора от Alphacool. …
Обзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентиляторОбзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентилятор
Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5
Обзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкойОбзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкой
Обзор Aerocool Mirage 5. Башенное охлаждение с ARGB-подсветкойОбзор Aerocool Mirage 5. Башенное охлаждение с ARGB-подсветкой
Обзор Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. Лучшие 80 мм вентиляторыОбзор Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. Лучшие 80 мм вентиляторы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor