Jabra представила наушники Elite 85t

Jabra анонсировала первую пару наушников с активным шумоподавлением (ANC) - Elite 85t.

Elite 85t имеет полуоткрытый дизайн с ушными гелями, адаптированными к овальной форме, чтобы обеспечить лучшее прилегание к уху. Это значит, что стойка Elite 85t не будет сидеть так глубоко в ухе, как предыдущие наушники, что обеспечивает пользователям более удобную посадку, сохраняя при этом очень надежную посадку.

Владельцы смогут настроить предпочтительный уровень шумоподавления с помощью ползунка в дополнительном приложении для смартфона. Кроме того, ползунок позволяет пользователям переключаться с полного ANC на полный HearThrough или что-то среднее. HearThrough позволяет пользователям слышать свое окружение.

С включенным ANC Elite 85t может работать до 5,5 часов. Кейс для переноски обеспечивает дополнительное время автономной работы до 25 часов с включенным ANC и 31 час с выключенным ANC. Elite 85t и его зарядный чехол поддерживают беспроводную зарядку и работают со всеми зарядными устройствами, сертифицированными Qi.
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