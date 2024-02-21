Ядро Cortex-X5 от ARM потребляет слишком много энергии

Более того, есть информация, что процессор Dimensity 9400 будет использовать не только производительное ядро Cortex-X5, но и сразу три ядра Cortex-X4 — благодаря этому процессор сможет продемонстрировать приличную производительность. Проблема только в том, что с такими ядрами энергопотребление у процессора будет просто безумным — гораздо выше, чем у потенциальных конкурентов, а это, конечно, серьёзно ударит по длительности автономной работы будущих смартфонов. Будет интересно посмотреть на то, как производители будут справляться с поставленной задачей, потому что никто не будет покупать смартфон, который при повышенных нагрузках потеряет весь заряд буквально за несколько часов активной работы. Это не настолько практично, как могло бы показаться на первый взгляд.