Ядро Cortex-X5 от ARM потребляет слишком много энергии

Сегодня появилась интересная информация о том, что производительные ядра Cortex-X5 от ARM испытывают серьёзные проблемы с высоким энергопотреблением при повышенных частотах и демонстрируют незавидную производительность в многоядерном режиме при снижении максимального предела энергопотребления. Возможно, это не проблема для компании Qualcomm, так как её новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4, если верить информации инсайдеров, использует свои собственные ядра, но у MediaTek ситуация куда менее привлекательная, так как компания скоро должна анонсировать Dimensity 9400, который будет использовать новое ядро Cortex-X5 в кластере центрального процессора.

Более того, есть информация, что процессор Dimensity 9400 будет использовать не только производительное ядро Cortex-X5, но и сразу три ядра Cortex-X4 — благодаря этому процессор сможет продемонстрировать приличную производительность. Проблема только в том, что с такими ядрами энергопотребление у процессора будет просто безумным — гораздо выше, чем у потенциальных конкурентов, а это, конечно, серьёзно ударит по длительности автономной работы будущих смартфонов. Будет интересно посмотреть на то, как производители будут справляться с поставленной задачей, потому что никто не будет покупать смартфон, который при повышенных нагрузках потеряет весь заряд буквально за несколько часов активной работы. Это не настолько практично, как могло бы показаться на первый взгляд.
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