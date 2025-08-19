Яндекс представил новые AI-телевизоры: флагман с MiniLED и бюджетная версия с QLED

Яндекс расширил модельный ряд AI-телевизоров на платформе YaOS X сразу двумя новинками — премиальной ТВ Станцией Про с экраном MiniLED и более доступной ТВ Станцией Бейсик с QLED.

ТВ Станция Про стала первым ТВ Яндекса с MiniLED-дисплеем, обеспечивающим пиковую яркость до 1300 нит и частоту обновления 144 Гц. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10 и технологию MEMC для плавной смены кадров. Экран выпускается в трёх диагоналях: 55, 65 и 75 дюймов. Стоимость варьируется от 89 990 рублей за 55-дюймовую версию, 119 990 рублей — за 65-дюймовую, и до 149 990 рублей за максимальную 75-дюймовую модель. Звук реализован через два динамика мощностью 30 Вт и сабвуфер 20 Вт с поддержкой Dolby Audio. ТВ может управлять устройствами умного дома по протоколам Zigbee, Matter и Wi-Fi.

В бюджетном сегменте появилась ТВ Станция Бейсик с QLED-экраном яркостью 350–450 нит и контрастностью 5000:1, рассчитанная на диагонали 43, 50, 55 и 65 дюймов. Стоимость начинается с 34 990 рублей за 43-дюймовую модель, 39 990 рублей за 50-дюймовую, 49 990 рублей за 55-дюймовую и достигает 69 990 рублей за 65-дюймовую версию. Телевизор оснащён динамиками мощностью от 20 до 30 Вт, также поддерживает Dolby Audio и предлагает полный набор функций AI-ассистента Яндекса.

Обновления платформы YaOS X включают возможность голосового управления сторонними приложениями (ИВИ, VK Видео, Wink, Rutube), режим "Ночной сеанс" с адаптацией яркости и звука, а также помощь геймерам — Алиса теперь дает подсказки в играх, распознавая происходящее на экране.Новые телевизоры уже поступили в продажу в федеральных сетях и онлайн‑магазинах.