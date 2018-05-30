Japan Display потеряла iPhone...

В сети появилась достаточно интересная информация о компании Japan Display — акции производителя дисплеев резко упали после новости о том, что iPhone нового поколения будет построен на OLED-технологии. Это значит, что яблочный гигант выберет себе другого производителя дисплеев, а может и сам будет на своих заводах создавать мониторы будущих флагманов. Учитывая огромные заказы, которые потеряла компания Japan Display, нетрудно догадаться о негодовании инвесторов и владельцев акций предприятия. Вполне вероятно, что в будущем так же пострадают и другие компании — производители процессоров, оперативной памяти и так далее. Сейчас же можно говорить о том, что Apple сделала шаг в сторону независимости от производителей. Вполне вероятно, что это даже повлияло бы на стоимость смартфона в будущем.