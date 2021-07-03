Японская компания Green House Gaming представила монитор GH-ELCG27WA-BK

Японская компания Green House Gaming представила монитор GH-ELCG27WA-BK. Новинка использует панель IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide).

Green House Gaming GH-ELCG27WA-BK оснащен 27-дюймовой панелью с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 2 мс. Разрешение монитора 2560 x 1440 (WQHD). Модель поддерживает Adaptive-Sync, которая устраняет разрывы экрана и обеспечивает плавный игровой процесс.

На задней панели есть поддержка крепления VESA 75 на 75 мм. Эргономичная подставка предлагает регулировку наклона, угла поворота и режим портрета. Доступные разъема HDMI, DisplayPort, порт USB Type-C (альтернативный режим DisplayPort, совместим с HDCP).

Монитор GH-ELCG27WA-BK поступит в продажу в этом месяце.