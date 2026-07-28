Представлен защищенный ПК HP Z1 G1i на Core Ultra 5 235

Компания HP выпустила новую конфигурацию защищенной рабочей станции Z1 G1i, которая базируется на 14-ядерном процессоре Intel Core Ultra 5 235 с тактовой частотой до 5 ГГц и TDP от 65 до 120 Вт. Новинка также оснащается 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, корпусом с габаритами 33,7:30,8:15,5 см и массой 5,5 кг, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, четырьмя разъемами USB-A со скоростью до 10 Гбит/с и двумя USB-C с пропускной способностью до 20 Гбит/с на передней панели, а также предустановленной операционной системой FreeDOS. Цена данной конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1140 долларов.

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