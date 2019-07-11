Ясный взгляд на Samsung Galaxy Note 10

Грядущий Samsung Galaxy Note 10 официально появится меньше чем через месяц.

Появился основной набор изображений, который обеспечивает хороший взгляд на общий дизайн будущего телефона. В новинке будет множество элементов, которые отличают его от предшественников. Например, его лицевая панель дисплея намного тоньше, чем раньше, что стало возможным благодаря внедрению дисплея Infinity-O с круглым отверстием под селфи-камеру.Samsung в очередной раз реализовал дизайн изогнутой кромки в соответствии с Galaxy S10 +, Galaxy Note 10 будет иметь другой набор задних камер в виде вертикально расположенного модуля тройной камеры.

Также стоит отметить, что ни на одном из изображений не было обнаружено устройство считывания отпечатков пальцев. Поскольку этот конкретный набор утечек не включает в себя изображения верхней или нижней части телефона, мы до сих пор не знаем, будет ли в Galaxy Note 10 аудиоразъем 3,5 мм или нет. Тем не менее, ожидайте большего, поскольку мы приближаемся к следующему событию Samsung Galaxy Unpacked 7 августа.