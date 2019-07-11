Ясный взгляд на Samsung Galaxy Note 10

2019-07-11, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Note 10 ; [102]
Грядущий Samsung Galaxy Note 10 официально появится меньше чем через месяц.

Появился основной набор изображений, который обеспечивает хороший взгляд на общий дизайн будущего телефона. В новинке будет множество элементов, которые отличают его от предшественников. Например, его лицевая панель дисплея намного тоньше, чем раньше, что стало возможным благодаря внедрению дисплея Infinity-O с круглым отверстием под селфи-камеру.Samsung в очередной раз реализовал дизайн изогнутой кромки в соответствии с Galaxy S10 +, Galaxy Note 10 будет иметь другой набор задних камер в виде вертикально расположенного модуля тройной камеры.

Также стоит отметить, что ни на одном из изображений не было обнаружено устройство считывания отпечатков пальцев. Поскольку этот конкретный набор утечек не включает в себя изображения верхней или нижней части телефона, мы до сих пор не знаем, будет ли в Galaxy Note 10 аудиоразъем 3,5 мм или нет. Тем не менее, ожидайте большего, поскольку мы приближаемся к следующему событию Samsung Galaxy Unpacked 7 августа.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 10
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