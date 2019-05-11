JerryRigEverything разобрал LG G8 ThinQ

Известный блогер Зак Нильсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything провел свои традиционные испытания на прочность для смартфона LG G8 ThinQ, и он показал себя довольно крепким орешком. Но после этого Зак решил еще и разобрать «восьмерку», и покопавшись в ней, остался разочарованным.

Еще до начала разборки блогера смутило сообщение об опасности извлечения батареи в шторке работающего девайса. Как оказалось, оно там не зря. Дело в том, что аккумулятор смартфона намертво прикреплен толстым слоем клея. Поэтому отклеить его, не повредив, практически невозможно. Зак возмущен тем, что таким образом производитель подвергает риску мастеров, которые будут менять батарею (о самостоятельном ремонте и речи нет). Ведь поврежденный аккумулятор может в любой момент взорваться и загореться.

Кроме того, обильно полит клеем специальный модуль, который обеспечивает работу технологии Crystal Sound Display для передачи звука прямо через экран, без динамика. Этот модуль приклеен к обратной стороне дисплея через металлическую перегородку.

После разбора LG G8 ThinQ продолжил работать, но вряд ли теперь им кто-то будет пользоваться — по словам Зака, после манипуляций с аккумулятором это неразумно и небезопасно.