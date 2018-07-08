Jinga Joy Pro недорогой смартфон

Jinga Joy смартфон с отличным аккумуляторомом. Чип NFC поддерживает систему Google Pay и дает возможность оплачивать товары и услуги бесконтактным методом. Дополнительную безопасность обеспечивает дактилоскопический сканер, который расположен на тыльной панели.Набор памяти состоит из 2 ГБ «оперативки» и 16 ГБ внутреннего флэша. Использование microSD-карт ограничено объемом 64 ГБ. При этом слот microSD автономный, поэтому можно работать с двумя SIM-картами, независимо от наличия microSD-носителя.Дисплей новинки имеет формат 18:9 и размер диагонали 5,5 дюйма. Тыльная камера имеет два объектива 8 Мп + 0,3 Мп, селфи-камера получила объектив на 8 МП. Электроника гаджета имеет в своей основе 4-ядерный процессор, работающий на частоте 1,3 ГГц. Операционная система не самая новая – 7-й релиз Android.Стоимость смартфона составит 6900 тысяч рублей.