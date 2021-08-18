Обзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессора

Большинство доступных башенных систем охлаждения процессоров выполнены в серебристом цвете, чуть реже в черном и реже в белом. Но с текущим трендом на выход корпусов со стенками из стекла, уделяется внимание не только техническим характеристикам и производительности, но и визуальной составляющей. Тестируемый сегодня кулер Jonsbo CR-1100 выполнен с сочетанием розового и белого.

Комплектация

В России он уже доступен в среднем за 4 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплект включает тюбик с термопастой, набор крепежных винтов и шайб, ключ, усиливающую пластину, кабель разветвитель, опорные пластины, руководство пользователя. Собрано все в коробке с изображением башни в сборе и данными по ее характеристикам.

Внешний вид

Это классическая башенная конструкция с двумя вентиляторами. Высота в системы в сборе составляет 165 мм.

Для активного отвода тепла используются два 120 мм вентилятора, изначально установленных на радиаторе. Скорость их вращения регулируется в диапазоне от 600 до 1500 оборотов в минуту.

Они идут с девятью полупрозрачными лопастями. При работе они подсвечиваются заполняющей подсветкой.

Это синхронизируемая адресная подсветка. Подключаются вентиляторы общим кабелем с 5V ARGB разъемом. Так цвет и эффект будет связан с остальными компонентами и будет управляться через ПО материнской платы.

Внешний кожух у него пластиковый. Состоит из трех частей, между которыми на боковой грани есть вырезы, обеспечивающие движение воздуха.

В оформлении этого кожуха у Jonsbo CR-1100 используется сочетание розового и белого. Выглядит эффектно.

На верхней части островок с логотипом производителя. Он как и вентиляторы подсвечивается.

Для дальнейшего обслуживания кожух можно будет разобрать. Под ним расположен радиатор с 43 металлическим пластинами. Эти пластины пронизывают шесть медных тепловых трубок. Они равномерно распределены по всей площади пластин.

Данная модель использует технологию прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Они опрессованы в алюминиевую площадку. Поверхность хорошо отполирована.

Сборка

Для удобства подключения к материнской плате в комплекте предусмотрели спаренный кабель с 4pin PWM. Длина оптимальная.В комплекте с Jonsbo CR-1100 идет все необходимое для монтажа на материнские платы под процессоры AMD и Intel. Мы проводили установку на плату с сокетом LGA-1200 с процессором Core i5-10600K.

Для начала на основание площадки ставим с помощью винтов опорные пластины. К ним в свою очередь винты.

Наносим комплектную термопасту на крышку процессора. Далее равномерно прижимаем через усиливающую пластину. Нагрузка на печатную плату распределяется равномерно.

Данная башня не создавал проблем с высокими планами оперативной памяти. Доступ к ним оставался свободным.

Тесты

Установленным на материнскую плату смотрится премиально. Отличный вариант для корпусов с прозрачными боковыми стенками.Как и отмечали тесты Jonsbo CR-1100 велись с процессором Intel Core i5-10600K. При продолжительной нагрузке температура процессора держалась в районе 70 градусов.

Сама же система подойдет также для процессоров уровня AMD Ryzen 7 и Intel Core i7.

Jonsbo CR-1100 with Intel Core i5-10600K

Итоги

Замер уровня шума проводился на расстоянии 40 сантиметров с открытой стенкой корпуса.Jonsbo CR-1100 – производительная и тихая башенная система охлаждения с эффектным внешним видом. Из ее особенностей хорошая комплектация, совместимость с платформами AMD и Intel, аккуратный монтаж с задействованием только двух разъемов на плате, совместимость с высокими планками оперативной памяти. Придраться можно не к самому удобному способу фиксации усиливающей пластины.