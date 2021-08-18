Обзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессора

В России он уже доступен в среднем за 4 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Комплект включает тюбик с термопастой, набор крепежных винтов и шайб, ключ, усиливающую пластину, кабель разветвитель, опорные пластины, руководство пользователя. Собрано все в коробке с изображением башни в сборе и данными по ее характеристикам.
Для активного отвода тепла используются два 120 мм вентилятора, изначально установленных на радиаторе. Скорость их вращения регулируется в диапазоне от 600 до 1500 оборотов в минуту.
Они идут с девятью полупрозрачными лопастями. При работе они подсвечиваются заполняющей подсветкой.
Это синхронизируемая адресная подсветка. Подключаются вентиляторы общим кабелем с 5V ARGB разъемом. Так цвет и эффект будет связан с остальными компонентами и будет управляться через ПО материнской платы.
Внешний кожух у него пластиковый. Состоит из трех частей, между которыми на боковой грани есть вырезы, обеспечивающие движение воздуха.
В оформлении этого кожуха у Jonsbo CR-1100 используется сочетание розового и белого. Выглядит эффектно.
На верхней части островок с логотипом производителя. Он как и вентиляторы подсвечивается.
Для дальнейшего обслуживания кожух можно будет разобрать. Под ним расположен радиатор с 43 металлическим пластинами. Эти пластины пронизывают шесть медных тепловых трубок. Они равномерно распределены по всей площади пластин.
Данная модель использует технологию прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Они опрессованы в алюминиевую площадку. Поверхность хорошо отполирована.
Для удобства подключения к материнской плате в комплекте предусмотрели спаренный кабель с 4pin PWM. Длина оптимальная.
Для начала на основание площадки ставим с помощью винтов опорные пластины. К ним в свою очередь винты.
Наносим комплектную термопасту на крышку процессора. Далее равномерно прижимаем через усиливающую пластину. Нагрузка на печатную плату распределяется равномерно.
Данная башня не создавал проблем с высокими планами оперативной памяти. Доступ к ним оставался свободным.
Установленным на материнскую плату смотрится премиально. Отличный вариант для корпусов с прозрачными боковыми стенками.
Сама же система подойдет также для процессоров уровня AMD Ryzen 7 и Intel Core i7.
Замер уровня шума проводился на расстоянии 40 сантиметров с открытой стенкой корпуса.