Jonsbo T8 порадовал компактностью

2019-04-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Jonsbo T8; [71]
В последнее время пользователи стали очень активно любить компактные корпуса для своих ПК, так как это позволяет не ставить на рабочий стол здоровенную бандуру, которая занимает громадную часть рабочего пространства. Намного интереснее поставить все комплектующие в небольшой корпус и получить от этого массу комфорта. Тем более, современные комплектующие позволяют вам без проблем собрать тихую и холодную систему за вполне адекватные деньги. Кроме того, сейчас на рынок вышел корпус Jonsbo T8, который не только выглядит очень привлекательно, но и может похвастаться очень небольшими размерами. Для многих пользователей это настоявшая мечта, ведь вы получаете компактное решение за небольшую сумму денег и спокойно себе работаете.


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