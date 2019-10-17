Jonsbo TR03 в необычном дизайне

В последнее время производители корпусов для компьютеров стали все активнее создавать уникальные модели, которые выделяются не только дизайном, но и формой. Яркий тому пример — корпус Jonsbo TR03, который выполнен в форме треугольника и даже без подсветки он выглядит очень стильно, не говоря уже о том, что в собранном виде с подсветкой и крутыми комплектующими это совершенно иной уровень. Для многих геймеров, которые много времени проводят за компьютером и хотят получать высокое качество не только на своем экране, но и на столе, данная новинка является идеальным вариантом на все случаи жизни. Вопрос только в стоимости, которую пока что никто не называет. Видимо, нам придется ждать, пока производитель доберется до России.