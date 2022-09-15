Jonsbo представила AIO-кулеры линейки HXW ARGB White

Компания Jonsbo представила AIO-кулеры линейки HXW ARGB White. Система охлаждения представлена в варианте на 240 мм и 360 мм.

В комплектацию входят 120 мм вентиляторы с ARGB-подсветкой.

По словам производителя, версия 240 мм обеспечивает рассеивание тепла до 260 Вт, а 360 мм версия до 300 Вт. Отличительной особенностью кулера является водоблок. Он выполнен в форме куба с светодиодными диффузорами. Скорость вращения насоса составляет 2500 Об/мин, в свою очередь вентиляторы вращаются в диапазоне от 900 до 1800 Об/мин.

Линейка HXW ARGB White совместима с сокетами LGA1700, AM5, AM4, LGA1200 и LGA115x.

Стоимость систем охлаждения HXW ARGB White компания не раскрыла.