Jonsbo представила процессорный кулер CR-2000

Новый процессорный кулер Jonsbo CR-2000, который относится к классу двухбашенных кулеров, и имеет матовый металлический корпус со светодиодной подсветкой RGB.

Шесть медных тепловых трубок толщиной 6 мм напрямую соприкасаются с центральным процессором у основания. Два 120-мм вентилятора обеспечивают вентиляцию стеков, один через первый стек, а второй - посередине двух стеков. Третий вентилятор может быть установлен для отвода воздуха из второго блока.

Каждый из двух включенных 120-мм вентиляторов принимает 4-контактный вход ШИМ, вращается от 700 до 1500 об / мин, проталкивая от 25,5 до 62,8 кубических футов воздуха, с выходным шумом от 18,1 до 29,5 дБА. Кулер имеет размеры 159 мм х 120 мм х 134 мм (Д х Ш х В) и весит 900 г. Среди поддерживаемых типов разъемов для процессора - AM4 и LGA115x, хотя производитель не упоминает о поддержке каких-либо сокетов HEDT, таких как LGA2066, а тем более TR4.