К релизу готовится Honor V50

Крупным производителям смартфонов достаточно тяжело привлечь к себе внимание, так как новых технологий на рынке нет, а пользователя нужно чем-то удивлять, радовать. Именно по этой причине Honor V50, который, судя по тизеру, будет оборудован достаточно большой и качественной камерой, делает упор именно на фото-возможности. Естественно, смартфон будет оборудован производительным процессором, у него будет большой дисплей и прочие бонусы, но нужно понимать, что пользователь в первую очередь будет отдавать свои деньги именно за камеру, а уже потом за другие бонусы. И если вам действительно важно снимать хорошие снимки на смартфон, то подождите данную новинку и тогда можно будет говорить о потенциале Honor V50 на рынке смартфонов.