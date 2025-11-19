К релизу готовится процессор Snapdragon 8 Gen 5

Судя по информации от надёжных источников, компания Qualcomm готовится представить свой новый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 5 — платформу, которую компания позиционирует как гибкое решение с полноценными флагманскими возможностями. Согласно публикации на Weibo, Snapdragon 8 Gen 5 — младшая версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 — будет анонсирована 26 ноября. Чип создаётся по 3-нм техпроцессу TSMC, а его старшие ядра, по данным утечки, работают на частоте 3,80 ГГц, а производительные ядра получают частоту 3,32 ГГц. Некоторые слухи утверждают, что архитектура включает 1 старшее ядро и 7 производительных, однако известный информатор Digital Chat Station заявляет, что Snapdragon 8 Gen 5 получит 2 старших ядра и 6 производительных — фактически повторяя структуру Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Для понимания разницы стоит напомнить, что в Snapdragon 8 Elite Gen 5 используется 6 производительных ядер Oryon Phoenix M с частотой 3,63 ГГц и 2 старших ядра Oryon Phoenix L с частотой 4,61 ГГц. Если спецификации Digital Chat Station подтвердятся, старшие ядра Snapdragon 8 Gen 5 окажутся примерно на 17,5% медленнее, чем у флагманского Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом разница в частоте производительных ядер будет значительно меньше — около 8,5% в пользу старшей модели. Учитывая, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 уже получил репутацию «горячего» решения, сниженные частоты Snapdragon 8 Gen 5 можно рассматривать не как упрощение, а как попытку сделать процессор более стабильным по тепловому поведению.
