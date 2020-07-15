Компания KIVI, заключила контракт с Google, итогом станет производство новой линейки смарт-телевизоров на базе операционной системе Google Android TV 9.

Новая операционная система, которая будет использоваться в Smart TV KIVI, разработана компанией Google и предоставляет широкий спектр функций и предустановленных приложений. Также в новой линейке телевизоров KIVI, будет доступно автоматическое обновление прошивки до Google Android TV 11. Среди отличительных особенностей новой линейки – это встроенный Chromecast, что дает возможность транслировать контент с мобильного устройства, планшета или компьютера на телевизор, а также встроенный голосовой помощник Google Assistant и магазина Google Play.