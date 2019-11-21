Качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy A71 с квадрокамерой

Сегодня источник поделился качественными фотографиями смартфона Samsung Galaxy A71, который выйдет уже в декабре.

Квадрокамера представлена четырьмя модулями, которые расположены в форме буквы L. Фронтальная камера врезана ровно по центру. Габариты составляют 163,5 x 76 x 7,9 мм. Экран диагональю 6,7 дюймов с встроенным дактилоскопом. Снизу расположились стандартный разъем для подключения наушников и порт USB-C. Напомним, что смартфон получит платформу Exynos 980 с модемом 5G, 108 Мп основную камеру, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.0