Как снимает Realme 12 Pro. Фото

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфонах Realme 12 Pro и 12 Pro+, официальная презентация которых ожидается 29 января. Итак, старшая модель сможет похвастаться тройной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем на основе датчика изображения Sony IMX890, 64 Мп (перископный модуль с четырехэлементной оптикой) и 8 Мп (сверхширик). Realme 12 Pro будет отличаться главным модулем на основе сенсора Sony IMX882 и обычным телевиком вместо перископической камеры. Также производитель опубликовал фото, сделанное на перископный 64-Мп модуль.

Ранее сообщалось, что Realme 12 Pro+ получит 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

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