Как ускорить работу старого ноутбука?

Многие из нас являются обладателями старого ноутбука, который ужасно тормозит и уже не позволяет выполнять на нем ту работу, которая для него была посильна в момент покупки. В данной заметке мы остановимся на путях ускорения работы вашего старого ноутбука.

Достаточно часто ноутбук начинает тормозить из-за перегревания. Раньше он не перегревался, потому что система охлаждения ранее не содержала пыли, термопаста между радиатором и процессором была свежей, новые вентиляторы крутились лучше, чем сейчас. Перегревание приводит к так называемому "тротлингу", который заключается в искусственном снижении тепловыделения процессора путем снижения его рабочей частоты и напряжения контроллером. Как следствие, процессор вашего ноутбука начинает работать медленно и пытается выжить в сложившихся обстоятельствах. Решение проблемы - это разборка ноутбука и чистка его системы охлаждения. Если не хотите заниматься этим самостоятельно, то необходимо обратиться к специалистам компьютерной помощи. Вот здесь вы их найдете https://lideruslug.ru/kompjuternaya-pomoshh.

Второй причиной медленной работы некогда нормального ноутбука является заполнение его жесткого диска. Жесткий диск - это магнитный накопитель считывание с которого производится движущимися головками. Как следствие, чем меньше на нем места, тем сложнее уместить нужные файлы и они записываются кусками на разные концы пластины. Все это замедляет скорость чтения. Раньше все это временно устранялось путем дефрагментации. Сегодня этим заниматься не принято - покупается твердотельный накопитель и на него устанавливается операционная система, программы, а имеющийся жесткий диск засовывается во внешний кейс с интерфейсом USB 3.0 и подключается как внешний. На внешнем хранятся большие файлы, такие как фильмы, музыка, а на твердотельном накопителе все программы, игры. Все это позволяет заметно ускорить производительность ноутбука.

Вот две основные причины замедления работы старого ноутбука после устранения которых оживает более 70% "машин".