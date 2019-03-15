Как выбрать блок питания для МакБук

2019-03-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Apple MacBook; [64]

«Яблочные» ноутбуки, как правило, демонстрируют себя в процессе эксплуатации исключительно с лучшей стороны. Они отличаются надежностью и долговечностью, поэтому в нормальных условиях использования функционируют достаточно долго и безоблачно.

Одна из немногих неприятностей, с которыми могут столкнуться владельцы МакБуков – это изнашивание провода зарядного устройства или же поломка самого БП. К тому же, блок питания достаточно просто потерять во время путешествия или же случайно забыть на работе, в кафе или каком-либо другом учреждения.

Параметры выбора блока питания

В случае возникновения необходимости приобретения нового блока для ноутбука, следует со всей ответственностью подходить к процессу выбора. Так, во время поиска оптимального варианта нужно, прежде всего, обращать внимание на такие параметры:

  • Производитель. Ни при каких обстоятельствах не следует останавливать свой выбор на блоках питания неизвестного происхождения. Подделка сомнительного качества, которая продается по подозрительно низкой цене, вряд ли сможет прослужить хотя бы четверть реального срока службы оригинального зарядного устройства. Заказать оригинальные блоки питания можно на сайте shonada.com.
  • Тип порта для подключения. В зависимости от модели и года выпуска ноутбука от Apple, разъем для БП может быть таких видов: MagSafe, MagSafe 2 и USB Type C. Внешне все эти разъемы заметно отличаются, что существенно упрощает процесс выбора зарядного устройства для пользователей, далеких от IT-мира.
  • Мощность. Ни в коем случае нельзя игнорировать этот параметр, иначе корректная зарядка ноутбука будет попросту невозможна. Точнее, зарядить ноутбук, с помощью недостаточно мощного БП, конечно, можно, но процесс зарядки заметно затянется. Также удастся зарядить и ноутбук слабой мощности с помощью максимально мощного блока, однако, зачем переплачивать за мощность, если скорость зарядки от этого не вырастет? Чтобы подобрать блок нужной мощности, достаточно знать наименование модели МакБука и год ее выпуска. Эти данные доступны в окне под названием «Об этом Mac».

Также узнать, подойдет или не подойдет определенный блок питания к вашему ноутбуку можно на официальном сайте корпорации Apple, в одном из разделов которого представлены так называемые таблицы совместимости.

Важно помнить, что в процессе выбора блока питания для Mac не стоит гнаться за мнимой экономией. Желание сэкономить один раз, к сожалению, может вылиться в потребность потратиться повторно в обозримом будущем.


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