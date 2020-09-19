Как выбрать чехол для ноутбука

Очень часто пользователи, выбирающие чехлы папки футляры для ноутбуков 12.5 /13.3 /14.1 /15.4 /15.6 /16 / 17.3 дюйма, допускают различные мелкие и не очень ошибки. Например, частенько потенциальный покупатель тратит просто массу времени на выбор варианта исходя из своих вкусовых предпочтений, а потом оказывается, что денег на тот вариант, который ему подходит, у него просто не хватает. Тогда пользователю приходится заново просматривать уйму вариантов, присматриваться к различным моделям, тратить много времени. Или же пользователь просто забывает о том, что все устройства разные, у них разные параметры и характеристики, они отличаются габаритами. Мы создали некий пошаговый гайд, позволяющий понять, как лучше выбирать аксессуар данного типа.Начать стоит, конечно же, с размеров вашего гаджета. Не стоит думать, что выбирать стоит исключительно по диагонали дисплея — у разных ноутбуков может быть разная рамка вокруг дисплея, так что и габариты отличаются. Лучше всего найти полные характеристики вашего устройства, после чего спокойно записать их и потом смотреть на размеры той или иной сумки, сравнивая ее размеры со своим гаджетом. Настоятельно не рекомендуем при этом брать модели, которые идут впритык — это не совсем удобно. Если ноутбук помещается в сумку впритык, то вам будет тяжело достать его из сумки, так как рука не будет помещаться и так далее. Всегда оставляете немного пространства для того, чтобы можно было свободно доставать устройство и класть его обратно.

После этого обязательно рекомендуем взять и присмотреться к стоимости — нужно определить свой бюджет, чтобы сразу откидывать те варианты, которые дороже, чем вы себе можете позволить. Это вполне нормальная тактика, так как пользователь получает качественное решение, но не хочет отдавать за него слишком уж много денег. В этом случае стоит отметить, что определение чёткого бюджета — большой плюс. Вы сразу сокращаете количество подходящих вариантов, получая только то, что вам действительно подходит. После этого уже можно приступать к выбору аксессуаров исходя из дизайна, различных бонусов и особенностей.Отдельно хотелось бы уточнить, что экономить сильно на покупке такого решения не стоит, ведь чем ниже цена, тем ниже и качество. Брать недорогой вариант можно, но не стоит слишком сильно экономить, так как в итоге пользователь просто получит не совсем тот вариант, на который надеялся.