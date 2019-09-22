Как выбрать комплектующие для смартфона?

Когда смартфон выходит из строя, то жизнь останавливается. Особенно, если вы привыкли вести дела через любимый гаджет. Таковы реалии современного мира. Проще всего в такой ситуации отнести смартфон в сервис, но есть и альтернатива – починить устройство самому. Так или иначе, вам понадобятся запчасти для неисправного смартфона. Купить комплектующие можно в сервисе, в котором вам его отремонтируют (это дороже) или найти самому (это будет дешевле). Благо интернет-магазинов, продающих запчатсти для телефонов и планшетов, сейчас предостаточно. Но, перед тем как заказывать нужную вам деталь, следует знать о нескольких нюансах.

Дороговизна вашего смартфона

Чем премиальнее смартфон, тем дороже его комплектующие. Если вы счастливый обладатель флагмана от Apple, Samsung, Huawei, Sony или LG, то запчасти к нему обойдутся дороже, чем комплектующие к флагману от, например, Xiaomi или Honor. Похожая ситуация и с более доступными моделями. При этом, чем популярнее ваша модель, тем вероятнее, что детали к ней окажутся в наличии в интернет-магазине.

Ремонтопригодность

Насколько легко ремонтировать ваш смартфон? Так уж вышло, что между ценой комплектующего и ремонтопригодностью смартфона прослеживается некоторая зависимость. Например, авторитетные ремонтники из iFixit традиционно низко оценивают ремонтопригодность флагманов Samsung, а вот, например, iPhone XS и iPhone XR имеет 6 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности.

Оригинал или реплика

Выбирая запчасти для смартфона, лучше отдать предпочтение комплектующим, произведенным официальным поставщиком деталей для вашего устройства. Впрочем, все зависит от конкретной поломки. Если деталь не самая важная, то можно сэкономить на реплике, а вот, например, аккумулятор или дисплей лучше покупать оригинальный. Советуем перед покупкой прочитать как можно больше отзывов на ту или иную запчасть.

Интернет-магазин

Итак, вы решили заказать необходимую вам запчасть в интернет-магазине. В первую очередь, обратите внимание на цену и условия доставки. Порой она может оказаться дороже самой детали. Далее следует изучить репутацию интернет-магазина, тщательно изучив отзывы. Перед покупкой лучше позвонить в магазин или пообщаться с менеджером, чтобы уточнить все подробности. Грамотность и учтивость всегда были признаками профессионализма.В ближайшем будущем мы изучим эту тему детальнее.