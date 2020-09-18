Как выбрать мужскую сумку для ноутбука

Очень часто пользователи приобретают качественные дорогие ноутбуки флагманского уровня, а потом думают, как должна выглядеть мужская сумка для ноутбука, как ее правильно выбирать, на какие элементы стоит смотреть, что в этом случае не так важно, какая должна быть разумная цена и так далее. Это все довольно разумно, так как данный аксессуар является, фактически, единственной защитой вашего гаджета от различных повреждений во время транспортировки, плюс это ваш аксессуар, отображающий стиль пользователя. Для некоторых пользователей стиль действительно имеет важное значение, так что мы решили детально описать процесс подбора сумки, чтобы вы знали, как шаг за шагом выбирать идеальный вариант для своего устройства.

Начать стоит, прежде всего, с размеров — у каждого ноутбука свои размеры ширины, высоты и толщины, которым сумка должна соответствовать. Исходя из этого пользователь должен подобрать оптимальный вариант, чтобы ноутбук не просто помещался в сумку, но и при этом комфортно себя там чувствовал, легко доставался и так далее. Выбрать размеры можно двумя путями. Первый — перейти на сайт производителя и посмотреть точные размеры вашего устройства, после чего перейти на сайт и сравнить эти размеры с параметрами сумки. Обязательно оставляйте небольшой зазор, чтобы пользователь мог спокойно доставать устройство из сумки. Есть еще вариант брать просто по диагонали — если у вас диагональ дисплея 13 дюймов, то просто берите сумку под эту диагональ.

После этого мы крайне рекомендуем присмотреться к наличию дополнительных отсеков, которые позволят пользователю носить с собой все необходимые ему аксессуары. Например, часто пользователи берут с собой кабель зарядки, например, различные дополнительные кабели для подключения смартфона или монитора, плюс частенько пользователи просто берут с собой различные гаджеты в дорогу. Без наличия дополнительных отсеков пользователь будет ощущать крайний дискомфорт, плюс есть шанс просто поцарапать ноутбук всеми этими кабелями, если класть их в один отсек. Эта проблема решается боковыми карманами, которые есть почти на всех сумках современных.

После этого уже можете совершенно спокойно приниматься за выбор дизайна, который вам подходит больше всего. Это крайне полезный бонус, так как аксессуар вам обязан нравится, особенно если дело идет к покупке достаточно дорогого варианта.
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