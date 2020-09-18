Как выбрать сумку для большого ноутбука

Довольно часто пользователи спрашивают зачем сумка для ноутбуков 15.6 дюймов и как ее выбрать. Все же это достаточно важный вопрос, ведь покупая устройство топового уровня пользователь хочет получить возможность не обновлять его в течение длительного периода времени, особенно если речь идет о действительно сложных продуктах вроде флагманских моделей. Мы решили рассказать вам о том, как правильно выбирать данный тип аксессуара, на что стоит уделять внимание, а о чем можно сразу забыть. Здесь главное понимать, что все действия нужно делать в пошаговом режиме, то есть, не стоит сразу бежать и выбирать устройство исходя из дизайна корпуса. Нет, на самом деле есть менее приятные, но гораздо более важные моменты.Например, стоит сразу определить свой бюджет, чтобы вы точно понимали, сколько денег вы готовы отдать за приобретение сумки. Это важно, так как часто пользователи решают отодвинуть данный вопрос на задний план, а потом, когда дело доходит до приобретения, оказывается, что подобранные модели на самом деле слишком дорогие, и тогда приходится заново садиться и выбирать варианты, которые пользователю необходимы. Чтобы не тратить время зря, особенно учитывая особенности рынка аксессуаров, мы рекомендуем сразу определить стоимость, которая вам по карману, после чего откинуть все, что слишком дороже данного варианта, и то, что сильно дешевле. Благодаря этому пользователь моментально отсеет те варианты, которые могут вам не подойти.

После этого стоит обратить внимание на два важных параметра. Первое — сумка должна подходить пользователю по размерам. Для этого вы можете просмотреть размеры своего ноутбука на официальном сайте, после чего сравнить их с размерами сумки, либо же выбирайте по диагонали — обычно производители сумок делают универсальные решения для гаджетов определенной диагонали. Это важно, так как ноутбук обязан помещаться в сумку с небольшим зазором. Второе — смотрите, чтобы в сумке были карманы. В них можно носить мышку, зарядку, флешки, какие-то кабели, можно даже смартфон туда бросить. Без карманов вам придется класть все это добро в основной отдел вместе с ноутбуком, что чревато царапинами и повреждениями. Нам это совершенно не нужно, так что обратите на это внимание. Только после этого можно спокойно присматриваться к дизайну продукта, наслаждаться его внешним видом и так далее. Удачи в выборе.