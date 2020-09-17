Как выбрать сумку для ноутбука

В последнее время стоимость на ноутбуки сильно выросла, так как компоненты стали дороже, курсы валют постоянно меняются, так что пользователи хотят раз купить устройство и потом пользоваться им на протяжении весьма делительного времени. Никто не хочет купить гаджет, а потом через пару месяцев идти покупать новый, так как это устарел или испортился. Конечно, с устаревание компонентов никаких проблем нет и не должно, а вот с внешним видом корпуса мы вам помочь можем. Нам всего лишь нужна сумка для ноутбуков 14.0 / 14.1 дюймов, которая будет защищать устройство от царапин, падений, сколов, ударов и прочих механических повреждений, которые могут быть вызваны целым ворохом различных факторов. Все же ноутбук вы носите везде и всегда, так что проблемы могут возникнуть в любой момент.

При выборе данного аксессуара настоятельно рекомендуем либо перейти на официальный сайт производителя и просмотреть там все характеристики, либо подбирать сумку исходя из диагонали дисплея. Например, вы можете перейти на сайт производителя, там выбрать свою модель устройства, потом посмотреть на размеры, толщину, ширину и так далее, после чего сравнить эти размеры с размерами самой сумки. Если у вас остается хотя бы по сантиметру с каждой стороны, то можно смело брать и никаких проблем при переноске гаджета не будет — ваше устройство отлично поместится. Или же можно просто просмотреть варианты, которые подходят для диагонали вашего устройства, чтобы уже на основе этого подбирать модель.

Конечно, также стоит сразу определить бюджет, который вы готовы потратить на приобретение аксессуара. Никогда не стоит отдавать слишком много денег, так как это все же расходный материал, как чехол для смартфона, и рано или поздно вы его замените на что-то более новое и интересное. Но и платить слишком мало тоже не стоит, так как очень дешевые варианты плохо справляются с поставленными задачами — там хуже материалы, плохие швы и так далее. Настоятельно рекомендуем смотреть в сторону среднего класса, который отлично переживает транспортировку гаджета в любых условиях и стоит при этом разумных денег.

После этого уже смело смотрите на дизайн, выбирайте то, что вам нравится больше всего, смотрите на форму, какие-то дополнительные бонусы и так далее. Вариантов на рынке очень много, все они достойные и вам нужно лишь подобрать то, что вам нравится больше всего по вашему бюджету.
Комментарии и отзывы
Обзоры:
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работыОбзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебыОбзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Новости:
ASUS представила линейку ZenBook с процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения

Все ноутбуки, работающие на Tiger Lake 11-го поколения, сертифицированы и помечены как ноутбуки Intel Evo...
Ноутбук Eurocom Sky Z7 получил 240-Гц дисплей и чип Intel Core i9-10900K

Компания Eurocom представила ноутбук Sky Z7, который может похвастаться максимальной производительностью....
Huawei представила новый MateBook 14 на базе AMD

Китайская компания Huawei анонсировала новый MateBook 14 Ryzen Edition. ...
Лучшая газонокосилка. BOSCH ARM 37 (0.600.8A6.201)Лучшая газонокосилка. BOSCH ARM 37 (0.600.8A6.201)
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Лучшие парогенераторы для дома. Kitfort KT-959Лучшие парогенераторы для дома. Kitfort KT-959
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Gigabyte представила SSD-накопители без ...
Gigabyte представила SSD-накопители без Gigabyte представила SSD-накопители без радиатора Aorus NVMe Gen4. Ранее в серии SSD Aorus NVMe Gen4 были...
Samsung Galaxy S20 Fan Edition не получи...
Samsung Galaxy S20 Fan Edition не получиАвторитетный инсайдер Ice universe поделился новыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S20 Fan Edit...
Смартфон LG Q92 5G получит чипсет Snapdr...
Смартфон LG Q92 5G получит чипсет SnapdrБаза данных Google Play Console рассекретила данные об очередном еще не представленном официально смартфо...
iQOO 5 Pro BMW Edition выглядит изумител...
iQOO 5 Pro BMW Edition выглядит изумителМы не совсем понимаем почему, но в последнее время все чаще крупные производители смартфонов стали выпуск...
Apple удалила более 47 000 игр из китайс...
Apple удалила более 47 000 игр из китайсКомпания Apple удалила более 47 000 приложений из китайского App Store. ...
Смартфон Redmi 8 обновили Android 10...
Смартфон Redmi 8 обновили Android 10Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 11 на основе Android 10 для бюджетн...
Уникальный ZTE Axon 20 5G показали на ре...
Уникальный ZTE Axon 20 5G показали на реКомпания ZTE опубликовала рендеры смартфона Axon 20 5G, который должен стать первой моделью на рынке с по...
Обновленный ноутбук ASUS VivoBook Flip T...
Обновленный ноутбук ASUS VivoBook Flip TКомпания ASUS анонсировала ноутбук который оснащен шарниром на 360 градусов, что позволяет его использова...
Смартфон HTC Wildfire E2 получит 4 ГБ ОЗ...
Смартфон HTC Wildfire E2 получит 4 ГБ ОЗВ базе данных Google Play Console появились сведения о смартфоне HTC Wildfire E2, который еще не был пред...
AMD объявляет о выпуске Zen 3 и Radeon R...
AMD объявляет о выпуске Zen 3 и Radeon RКомпания AMD подтвердила, что следующее семейство процессоров Zen и новейшие графические процессоры RDNA ...
Лучший любительский фотоаппарат. Canon E...
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EДостаточно часто пользователи спрашивают о том, как правильно выбрать фотоаппарат, чтобы заниматься любит...
Обзор In Win EAR065. Классический корпус...
Обзор In Win EAR065. Классический корпусСегодняшним героем нашего обзора стал корпус In Win EAR065 в самом распространенном типоразмере Midi-Towe...
Обзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкойОбзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкой
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
Обзор MARVO G15. Недорогой игровой коврикОбзор MARVO G15. Недорогой игровой коврик
Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателямиОбзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor