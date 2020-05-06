Как защитить Honor 20 Lite от царапин

В погоне за тонким корпусом и премиальными материалами многие производители забыли о том, что гаджет ещё и надёжным должен быть. К примеру, если не купить чехол для Honor 20 Lite , то уже через неделю вы заметите мелкие царапины или сколы на корпусе, что достаточно неприятно и не весело. Ведь замена корпуса стоит немалых денег, что в случае с относительно недорогим гаджетом не самая умная покупка. И, что самое неприятное, даже если вы будете достаточно аккуратно использовать гаджет, то все равно царапины будут появляться даже после носки в кармане джинс. Ведь глянцевые панели очень склонны к собиранию различных механических повреждений.Например, давайте в первую очередь посмотрим на тыльную панель, на которой расположена система из камер. Стоит отметить тот факт, что система эта расположена над тыльной панелью, то есть она выступает за пределы корпуса. Из-за этого смартфон не лежит ровно на столе или какой-либо другой поверхности, постоянно создавая излишнее трение на панели камер и на правом нижнем углу гаджета. Именно в этих местах обычно появляются царапаны или потертости. Также стоит сказать, что в целом тыльная панель склонна к собиранию отпечатков пальцев, царапин, сколов и потертостей, так как материал не очень прочен.

Бороться с этим можно двумя способами. Первый, довольно затратный, заключается в покупке нового корпуса и установке в сервисном центре раз в три месяца — тогда ваш гаджет будет выглядеть свежим, но карман постоянно будет опустошаться, так как замена корпуса стоит денег. Второй вариант — покуса абсолютно любого, даже самого доступного, чехла. Благодаря этому у пользователя появится возможность просто выкинуть чехол после того, как он сильно повредился. и поставить на его место новый, который будет выглядеть стильно и привлекательно. При этом цена чехла копеечная.Самые доступные варианты стоят несколько сотен рублей, что крайне приятно — вы можете купить с десяток чехлов, после чего менять их каждый месяц, наслаждаясь весьма приятным дизайном и новым внешним видом. Или же можно взять какой-то более дорогой вариант с более привлекательным дизайном и носить его долго. Чехол не только забирает на себя все царапины и сколы, но и достаточно хорош оправляются с падениями, принимая удар на себя. Это тоже довольно приятный бонус, ведь дисплеи на современных гаджетах очень хрупкие и ломаются от любого удара.