Какой игровой ПК купить, чтобы он оставался мощным в будущем

Современные игры становятся всё требовательнее, и даже мощный игровой ПК через пару лет может превратиться в «середнячка». Как выбрать компьютер, который не устареет завтра и останется актуальным на ближайшие 5–7 лет? Разбираемся, какие характеристики действительно важны для долгой службы «железа» для геймеров.

Процессор: лучше с запасом

Процессор — это мозг вашего компьютера, и от него зависит не только скорость работы системы, но и FPS в играх. Покупая ПК с запасом на будущее, ориентируйтесь на многоядерные модели с высокой тактовой частотой.

На что смотреть:

Количество ядер и потоков — минимум 6/12, лучше 8/16 и больше.

Тактовая частота — чем выше, тем лучше (от 4 ГГц и выше в турбо-режиме).

Поддержка новых технологий — например, AVX-512, PCIe 4.0/5.0 (чтобы быть совместимым с будущими комплектующими).

Лучший вариант: процессоры AMD Ryzen 7/9 или Intel Core i7/i9 последних поколений.

Видеокарта: не экономьте на графике

Игры становятся всё более детализированными, а требования к видеокартам растут. Хотите, чтобы ваш игровой компьютер радовал плавной картинкой без апгрейда ближайшие 5 лет? Выбирайте мощную видеокарту с хорошим запасом по VRAM.

На что смотреть:

Объем видеопамяти — минимум 8 Гб, лучше 12–16 Гб.

Поддержка трассировки лучей (Ray Tracing) — современные и будущие игры активно её используют.

Совместимость с DLSS/XeSS или аналогами — это увеличит производительность в новых проектах.

Хороший выбор: RTX 4070/4080/4090 или AMD RX 7800 XT и выше.

Оперативная память: запас по скорости и объёму

Чем больше оперативной памяти, тем быстрее загружаются игры и тем меньше тормозит система. Для комфортного гейминга в 2025+ году 16 Гб — это минимум, но лучше сразу взять 32 Гб.

Что важно:

Объём — 32 Гб (или 16 Гб с возможностью апгрейда).

Частота — от 6000 МГц для DDR5 или 3600 МГц для DDR4.

Двухканальный режим — всегда берите две планки, а не одну!