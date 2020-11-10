Камера Canon EOS R1 получит датчик разрешением 21 Мп

Сетевые источники поделились подробностями о репортажной беззеркальной камере Canon EOS R1, которая должна превзойти зеркальную модель Canon 1DX Mark III. Утверждается, что японский производитель закончил работу на своим первым сенсором с глобальным затвором, который и станет основной новой камеры. Датчик характеризуется разрешением 21 Мп, размером пикселя 6,4 мкм, 120 дБ динамическим диапазоном и возможностью записывать видео до 120 кадров в секунду. Данный сенсор создан на основе улучшенной технологии сенсора GS 2/3 дюйма, дебютировавшего в 2017 году. Выход самой камеры Canon EOS R1 состоится во второй половине следующего года.