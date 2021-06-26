Камера Canon EOS R3 готова к выходу

Один из инсайдеров сообщил о том, что полнокадровая беззеркальная камера Canon EOS R3 будет представлена уже 29 июня. Напомним, что факт разработки данной модели японский производитель подтвердил еще в середине апреля. Тогда же было объявлено о высокой скорости работы камеры и впечатляющей светочувствительности.

По предварительным данным, Canon EOS R3 получит CMOS-датчик с обратной засветкой и технологией многослойной компоновки, систему стабилизации изображения с эффективностью в 8 ступеней экспозиции при использовании стабилизированного объектива, систему автофокуса Dual Pixel AF нового поколения с выбором точки фокусировки взглядом, возможностью работы автофокуса при экспозиции до -7EV, серийную съемку 30 к/с, возможность записывать видео в RAW, поддержку Canon Log3 и передискретизации 4K, слоты для карт памяти CFExpress, батарею Canon LP-E19, откидной сенсорный дисплей, поддержку Wi-Fi 802.11ac и новый горячий башмак.