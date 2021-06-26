Камера Canon EOS R3 готова к выходу

Один из инсайдеров сообщил о том, что полнокадровая беззеркальная камера Canon EOS R3 будет представлена уже 29 июня. Напомним, что факт разработки данной модели японский производитель подтвердил еще в середине апреля. Тогда же было объявлено о высокой скорости работы камеры и впечатляющей светочувствительности.

По предварительным данным, Canon EOS R3 получит CMOS-датчик с обратной засветкой и технологией многослойной компоновки, систему стабилизации изображения с эффективностью в 8 ступеней экспозиции при использовании стабилизированного объектива, систему автофокуса Dual Pixel AF нового поколения с выбором точки фокусировки взглядом, возможностью работы автофокуса при экспозиции до -7EV, серийную съемку 30 к/с, возможность записывать видео в RAW, поддержку Canon Log3 и передискретизации 4K, слоты для карт памяти CFExpress, батарею Canon LP-E19, откидной сенсорный дисплей, поддержку Wi-Fi 802.11ac и новый горячий башмак.
Комментарии и отзывы Canon EOS R3
Samsung Galaxy M32 засветился в Geekbenc...
Появилась информация, что компания Samsung готовит к выпуску новый смартфон Samsung Galaxy M32, он стане...
Грядущий смартфон Sony Xperia 1 III полу...
Компания Sony проведет мероприятие 14 апреля, на котором компания анонсирует флагман Sony Xperia 1 III, а...
ПК-корпус AeroCool Mirage с ARGB-подсвет...
Компания AeroCool выпустила в России ПК-корпус Mirage, который предназначен для создания игровой системы....
Google Translate с момента создания было...
Приложение Google Translate для Android было выпущено в январе 2010 года. Теперь, спустя 11 лет и 3 месяц...
Какой смартфон купить в 2021 году? От Ap...
С выбором телефона всегда просто: есть много денег - берите "Айфон", не очень много денег - покупайте ...
OnePlus 9/9 Pro получат Assistive Ball и...
Новая серия смартфонов OnePlus 9 работает под управлением ColorOS вместо HydrogenOS в Китае. Компания так...
Представлен приключенческий экшен от пер...
Avatar: Frontiers of Pandora была анонсирована еще в 2017 году и похоже, что она находится на стадии заве...
NVIDIA представила новые видеокарты...
Несмотря на то, что на рынке игровых видеокарт явно есть огромные проблемы с дефицитом, возросшими ценами...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor