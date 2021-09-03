Камера Fujifilm X-T30 II оценена в 70 тысяч рублей

Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер формата APS-С моделью Fujifilm X-T30 II. Новинка характеризуется увеличенным разрешением LCD-дисплея (1.62 млн пикселей), новую имитацию пленки Classic Neg, массой 378 граммов, матрицей X-Trans CMOS 4 разрешением 26.1 Мп, чипом X-Processor 4, бесшумной и быстрой (0.02 секунды) системой автофокусировки, как у X-T4, улучшенным режимом AUTO, возможностью записывать видео в разрешении 4K при 30 к/с и Full HD до 240 к/с, серийной съемкой 8 к/с, а также двумя расцветками корпуса. Старт продаж камеры намечен на октябрь этого года по цене в 70 тысяч рублей за тушку, 75 тысяч рублей в комплекте с объективом XC15-45mm и 100 тысяч рублей за комплект с линзой XF18-55mm.