Камера Fujifilm X-T30 II оценена в 70 тысяч рублей

Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер формата APS-С моделью Fujifilm X-T30 II. Новинка характеризуется увеличенным разрешением LCD-дисплея (1.62 млн пикселей), новую имитацию пленки Classic Neg, массой 378 граммов, матрицей X-Trans CMOS 4 разрешением 26.1 Мп, чипом X-Processor 4, бесшумной и быстрой (0.02 секунды) системой автофокусировки, как у X-T4, улучшенным режимом AUTO, возможностью записывать видео в разрешении 4K при 30 к/с и Full HD до 240 к/с, серийной съемкой 8 к/с, а также двумя расцветками корпуса. Старт продаж камеры намечен на октябрь этого года по цене в 70 тысяч рублей за тушку, 75 тысяч рублей в комплекте с объективом XC15-45mm и 100 тысяч рублей за комплект с линзой XF18-55mm.

Комментарии и отзывы Fujifilm X-T30 II
OnePlus Nord 2 получит SoC Dimensity 1200 ...
OnePlus Nord 2 получит SoC Dimensity 1200 В базе данных AI-Benchmark обнаружились сведения о смартфоне OnePlus Nord 2, который еще не был представл...
Xiaomi Mi 6 могут обновить до MIUI 13...
Xiaomi Mi 6 могут обновить до MIUI 13Сетевые источники опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые будут обновлены до грядущей прошивки MIU...
Realme GT Master Exploration Edition появился в продаже...
Realme GT Master Exploration Edition появился в продажеКомпания Realme дала старт китайским продажам смартфона Realme GT Master Exploration Edition, который был...
OnePlus Nord 2 показали на официальном рендере...
OnePlus Nord 2 показали на официальном рендереКомпания OnePlus опубликовала изображение, на котором можно увидеть заднюю панель смартфона Nord 2. Отмет...
Doogee S97 Pro умеет измерять пространство...
Doogee S97 Pro умеет измерять пространствоСмартфон Doogee S97 Pro, наконец, официально представлен производителем — устройство, как и ожидалось, по...
Xiaomi Mi Mix 4 получит экран с разрешением Full HD+...
Xiaomi Mi Mix 4 получит экран с разрешением Full HD+Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого долже...
Смартфон Poco F3 GT выпустят в августе...
Смартфон Poco F3 GT выпустят в августеО существовании смартфона Poco F3 GT стало известно еще в мае, но пока аппарат еще не был официально пред...
Характеристики Huawei P50 утекли в сеть...
Характеристики Huawei P50 утекли в сетьВ сеть утекли подробные параметры камерофонов Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+, официальный релиз которых з...
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor