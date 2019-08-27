Камера Galaxy S11 может приятно удивить

В сети появилась информация, что камера на Samsung Galaxy S11 будет иметь «что-то, чего никогда раньше не видели». Камера, установленная на Galaxy S11, может выбрать более высокое разрешение, более переменную апертуру, дополнительные датчики времени полета и более высокий уровень масштабирования.

Телефон получит дисплей с высокой частотой 90 Гц / 120 Гц, который отличает смартфон от остальных. Что касается производительности, то вероятно, превзойдет Apple iPhone 11, поскольку у него будет новый процессор Snapdragon 865. Это также добавит совершенно новую RAM, которая унесет S10 и Note 10 прочь.

Samsung будет модель Galaxy S11 5G, которая будет иметь некоторые существенные обновления. Устройство, как минимум, будет оснащаться той же технологией быстрой зарядки 45 Вт, как на Note 10. Кроме того, ходят слухи о графеновой батарее.