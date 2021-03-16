Камера Nikon Z9 получит 50-Мп датчик изображения

В сети появились подробности о топовой беззеркалке Nikon Z9, разработка которой была подтверждена на прошлой неделе. По данным источника, камера получит 50 Мп датчик изображения, как в новенькой Sony A1, новый процессор EXPEED, возможность записывать видео в разрешении 8К при 30 к/с и 4К при 120 к/с, возможность сохранения в RAW с поддержкой 16-битного представления цвета, серийную съемку до 20 к/с без затемнения ЭВИ, который получит высокое разрешение и частоту обновления 120 Гц, светочувствительность в диапазоне ISO от 64 до 25600, два слота для карт памяти формата XQD/CFX Type B, интерфейсы Gigabit Ethernet, USB-C и Wi-Fi, а также новую батарею Nikon EN-EL18x. Выход камеры ожидается осенью этого года, а её цена составит 6000-7000 долларов.

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