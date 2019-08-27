Камера смартфона Samsung Galaxy M40 получила ночной режим

Компания Samsung выпустила обновление для смартфона Samsung Galaxy M40, которое увеличивает производительность и стабильность работы, а также несет в себе свежий патч безопасности Android. Помимо прочего, обновление добавляет сканер QR-кодов и ночной режим камеры. Пока апдейт доступен только в Индии, но скоро он появится и в других странах.

Напомним, что Samsung Galaxy M40 оснащается 6,3-дюймовый IPS Infinity-O дисплей с разрешением Full HD+, выполняющий функцию громкоговорителя, восьмиядерный процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной камерой, как в Galaxy A70 (с главным модулем на 32 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 5 Мп), фронтальной камерой на 32 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3500 мАч, портом USB-C, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом One UI 1.1.