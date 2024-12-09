Камеры Samsung Galaxy S25 Ultra слили до релиза

Грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra снова засветился в очередной утечке от достаточно проверенных инсайдеров — буквально перед предполагаемым запуском в январе следующего года. Речь идёт про модель с кодовым названием SM-S938U (это, вероятно, американская версия устройства) — именно она появилась в списке устройств на сайте Camera FV-5, где были раскрыты некоторые подробности об основной камере флагмана. Если эта информация верна, основной модуль камеры получит фокусное расстояние 23,2 мм и диафрагму f/1.7, снимки с камеры будут сохраняться с разрешением 12,5 Мп и максимальным разрешением 4080×3060 пикселей. Правда, стоит отметить, что здесь используется пиксельный биннинг, так что родное разрешение у камеры заметно выше.

Согласно последним слухам о Galaxy S25 Ultra, смартфон будет оснащён основной камерой на 200 Мп, как и его предшественник. Она будет использовать технологию группировки пикселей 16-в-1, что по умолчанию позволит получать снимки с разрешением 12,5 Мп. Вероятно, фотографировать в нативном разрешении тож можно, но снимки будут занимать море пространства. Также ожидается, что Samsung добавит телефотообъектив на 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом, телефотообъектив на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом, а также ультраширокоугольный объектив на 50 Мп. Кроме того, новый флагман с огромной долей вероятности получит процессор Snapdragon 8 Gen Elite, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт.