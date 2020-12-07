Камеры Samsung на 600 Мп ждать не стоит

Производители смартфонов достаточно сильно ударили по компаниям, выпускающим различные фотоаппараты. Дело в том, что на текущий момент пользователю вовсе не нужно покупать дорогой зеркальный фотоаппарат и кучу дополнительного оборудования, если можно просто приобрести флагманский смартфон и получить компактность вместе с высоким качеством контента. Это достаточно круто, но это еще не все. Недавно компании Samsung и Sony представили свои сенсоры изображения с трехзначным числом мегапикселей — 108 Мп. Более того, производитель ранее заявлял, что планирует представить сенсор на 600 Мп. Конечно, пока что ждать его в продаже не стоит, так как Samsung говорила лишь о возможности такого сенсора, а не о реальной реализации.