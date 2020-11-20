Камеры iPhone 12 Pro оказались не очень уж и хорошими

Специалисты компании DxOMark достаточно активно работают над тестированием новых флагманов компании Apple, но оценки пока что ставят достаточно посредственные. Например, производитель совсем недавно поставил флагманскому смартфону компании среднюю оценку в плане качества съемки основной камеры, теперь же ресурс протестировал фронтальную камеру и пришел к выводу, что производитель поставил не лучшую камеру и линзу. Из-за этого устройство отправилось лишь на седьмое место в рейтинге, что довольно плохо для нового гаджета от крупного производителя с ценником свыше тысячи долларов. Даже у китайских конкурентов оценки выше. А вот насколько этот тест честен и непредвзят — другой вопрос. Все же верить сервису на сто процентов не стоит.

Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro
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