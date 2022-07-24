Камеры iPhone 14 и iPhone 14 Pro показали на фото

Известный правдивыми утечками инсайдер Digital Chat Station поделился фотографиями основных камер смартфонов iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, официальный релиз которых ожидается грядущей осенью. Источник отмечает минимальный зазор между модулями, что свидетельствует об увеличенных в сравнении с предыдущими поколениями сенсорах. Ранее сообщалось, что iPhone 14 Pro получит 48-Мп датчик изображения оптического формата 1/1,3 дюйма с пикселями размером 1,22 мкм. Улучшение камер повлечет увеличение цены. Предполагается, что iPhone 14 Pro будет стоить 1100 долларов за базовую версию, что на 100 долларов дороже iPhone 13 Pro.