Камерофон Honor Magic6 Ultimate появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам флагманских смартфонов Magic6 Ultimate и Magic6 RSR Porsche Design, которые оценены в 970 и 1390 долларов за версии с 16/512 ГБ и 24/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что базовая модель характеризуется 6,8-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2800:1280 точек, максимальной яркостью 1600 нит и кадровой частотой 120 Гц, 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 50-Мп селфи-камерой с модулем 3D ToF, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1,4-f/2,0 и OIS), 180 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5600 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 66 Вт, защитой от воды и пыли (степень IP68) и поддержкой двусторонней спутниковой связи.
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