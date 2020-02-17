Камерофон Huawei P40 Pro показали на качественном рендере

Искатель утечек RODENT950 поделился изображением флагманского смартфона Huawei P40 Pro, который на этот раз позирует в черной расцветке. По предварительным данным, аппарат получит топовую фирменную платформу Kirin 990, поддержку мобильных сетей пятого поколения, закругленный с четырех сторон дисплей, а также основную камеру с несколькими модулями. Помимо Huawei P40 Pro, китайский производитель должен представить базовую модель Huawei P40 и самый продвинутый вариант с максимальным объемом памяти и топовой камерой Huawei P40 Pro Premium. Официальный дебют новых флагманов ожидается 26 марта этого года.