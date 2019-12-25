Камерофон Huawei P40 Pro показали на рендере

Сетевые источники поделились рендером топового камерофона Huawei P40 Pro, который еще не был представлен официально. Изображение позволяет в подробностях рассмотреть основную камеру устройства. Судя по рендеру, нас ждут пять модулей, расположенных в вертикально ориентированном прямоугольном блоке. Ранее сообщалось о перископном модуле с 10-кратным оптическим зумом и 40-Мп модуль со сверхширокоугольной оптикой. Разрешение главного модуля составит как минимум 60 Мп. Официальный анонс Huawei P40 Pro ожидается в марте следующего года.