Камерофон Huawei P40 Pro+ выпустят в июне

Сетевые источники поделились подробностями о релизе топового смартфона Huawei P40 Pro+, который был представлен в марте этого года, но еще не появился в продаже. По новым сведениям, новинку можно будет купить уже в июне этого года.

На презентации было объявлено, что камера Huawei P40 Pro+ имеет 10-кратный оптический, 20-кратный гибридный и 100-кратный цифровой зум, а также двойную систему оптической стабилизации. Если верить источникам, главный модуль основан на датчике изображения Sony IMX700. Утверждается, что специалисты лаборатории DxOMark уже занимаются тестированием Huawei P40 Pro+, и совсем скоро мы увидим подробный обзор.