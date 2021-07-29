Камерофон Huawei P50 оценен в 700 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P50, которая станет доступна для покупки только в сентябре по цене в 695 и 770 долларов в зависимости от версии. Итак, новинку оснастили 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2700:1224 пикселей, батареей ёмкостью 4100 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт, стереодинамиками, защитой согласно требования степени IP68, селфи-камерой разрешением 13 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), сверхширокоугольным на 13 Мп и модулем телефото на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом, а также корпусом толщиной 7,92 мм и массой 181 г.

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