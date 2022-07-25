Камерофон Moto X30 Pro будет стоить дороже $450 Один из руководителей компании Lenovo заявил, что грядущий смартфон Moto X30 Pro будет стоить не менее 445 долларов. Главной особенностью устройства станет основная камера с 200-Мп датчиком Samsung ISOCELL HP1 оптического формата 1/1,22 дюйма. Также устройству прочат 50-Мп сверхширокоугольный модулем и 12-Мп с телефото объективом, фронтальную камеру разрешением 60 Мп, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 125 Вт. Официальная презентация смартфона состоится 3 августа. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 14:42 . Продукт - Moto X30 Pro

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