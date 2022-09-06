Камерофон Motorola Edge 30 Ultra готов к выходу

Авторитетный информатор Эван Бласс подтвердил информацию о том, что выпущенный в Китае смартфон Moto X30 Pro появится в глобальной продаже под названием Moto Edge 30 Ultra. Официальный релиз устройства состоится уже 8 сентября.

Аппарат оснастят тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung HP1 оптического формата 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 50-Мп (сверхширик на сенсоре Samsung S5KJN1) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 60 Мп, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 19 400 мм2, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, изогнутым 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, аккумулятором ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 125-Вт быстрой зарядки, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, толщиной 8,39 мм и массой 197 граммов.
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