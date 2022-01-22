Камерофон Oppo Find X5 Pro засветился на фото

Китайские источники поделились живой фотографией флагманского смартфона Oppo Find X5 Pro, который еще не был представлен официально. Снимок подтверждает предыдущие утечки, демонстрировавшие необычный блок основной камеры. Предполагается, что в её состав войдут модули разрешением 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация изображения (OIS), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX766) и 13 Мп (Samsung S5K3M5),

Смартфону также прочат дисплей AMOLED LTPO 2.0 с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеру разрешением 32 Мп (датчик Sony IMX709), топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.