Камерофон Oppo Find X6 Pro оценен в $870

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов топовой моделью Find X6 Pro, которая уже доступна для предзаказа в Китае по цене в 870, 945 и 1020 долларов за варианты с 12/256, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с яркостью до 2500 кд/кв.м в режиме HDR, разрешением 3168:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX890) и 50 Мп (тот же датчик IMX890 и 3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 50 Вт соответственно, топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и предустановленной ОС Android 13 с гарантированными обновлениями вплоть до Android 17.